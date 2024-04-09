El aumento de casos de hígado graso en niños, es una problemática que mantienen encendida las alarmas a nivel mundial. Según un estudio realizado por la Universidad de California, los casos están disparados hasta un 10 %.

Esta afección, se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado, puede traer graves consecuencias en la salud de los menores a mediano y largo plazo. Existe una variedad de factores que contribuyen a este aumento como las dietas poco saludables, la falta de actividad física y la obesidad.

Por lo anterior, se hace necesario que los padres se mantengan enfocados en crear buenos hábitos alimenticios e identificar a tiempo los principales factores ligados a esta enfermedad.

El pediatra Foreman Ariza, dialogó con EL HERALDO sobre las principales causas y advirtió que se hace necesario el acompañamiento permanente de los padres.

'Ingerir una cantidad alta de alimentos ricos en azúcares, es la principal causa de que un niño padezca de hígado graso. Hay tres alimentos importantes en el desarrollo de un niño que son: los azúcares, las grasas y las proteínas. Lo que debe saberse, es que no es necesario eliminar los azúcares por completo (golosinas), pero si deben consumirse de forma adecuada, especialmente las bebidas azucaradas, la comida chatarra y la comida rápida, la cual reina en Barranquilla'.

Algunas medidas nacionales

El Ministerio de Salud, tomó la decisión de hacer una red nacional contra todos los excesos de carbohidratos y procesados industriales, colocando en las papas, dulces y bebidas, un sello con las siguientes advertencias: exceso en azúcar, exceso de grasas saturadas, exceso de sal, entre otras. Esto se hizo a raíz del aumento de enfermedades metabólicas en los niños.

'Los alimentos altamente procesados, son perjudiciales para la salud de un niño. Esto provoca el aumento del índice glicémico, llevando a una superproducción de insulina, lo que provoca la obesidad, y esta va agarrada de la mano con el hígado graso. Existen señales que indican que un niño padece de hígado graso, teniendo en cuenta que se produce también una enfermedad metabólica, lo que causa cuello negro y múltiples verrugas en el cuerpo, esos son los cambios que se generan en el niño que tiene está afección', agregó el especialista.

Frutas y verduras son vitales

La nutrición de un niño, debe ser cuidadosamente planificada para prevenir el desarrollo de hígado graso. Es importante seguir una dieta saludable y equilibrada, que aporte los nutrientes necesarios que ayuden al crecimiento del menor. La nutricionista Lina Noriega, explicó cómo debe alimentarse un niño para prevenir el hígado graso y dio algunas recomendaciones de cómo los padres deben implementar estrategias para que los pequeños tengan una dieta amplia.

'Como nutricionista, siempre me tomo el trabajo de hablar con los padres, porque la alimentación de un niño siempre va a depender de ellos. Se comete el error de darles a los chicos, comidas y bebidas que creemos los alimentan, pero realmente afectan su salud. Se piensa que como los niños están creciendo y necesitan energía, pueden comer de la forma que sea, y no hay una educación nutricional para prevenir este tipo de enfermedades. Los carbohidratos y azúcares altamente consumidos en un niño, con el tiempo se van convirtiendo en grasas que se acumulan en el hígado. Es importante aclarar, que el hígado graso no se da por consumir grasa, sino por consumir muchas harinas y azúcar'.

Noriega sostuvo también que se deben crear estrategias para que las verduras y frutas sean más atractivas para los niños. 'Hacer presentaciones creativas cómo cortar las frutas y verduras en forma divertida, involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, hacer batidos con las verduras, acompañar las verduras con salsas saludables, para que ellos sientan gustos'.

Consecuencias psicológicas

Los niños con hígado graso, son aquellos que sufren de obesidad, y esta enfermedad puede tener consecuencias psicológicas significativas que afectan el bienestar emocional y mental del pequeño como baja autoestima, bullying, depresión y ansiedad, aislamiento social, trastornos de alimentación, entre otros. La psicóloga y especialista en psicopatología de la nutrición Johanna Zuccardi, explicó al detalle estas consecuencias.