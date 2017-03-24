La tuberculosis es la mayor causa de admisiones hospitalarias y de muertes entre personas que padecen sida, al ser causante de 400.000 decesos al año frente a un total de 1,1 millones atribuidos al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), dijo hoy un organismo especializado de la ONU.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra la Tuberculosis, la Agencia de Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA) pidió a los gobiernos hacer mayores esfuerzos para reducir el número de muertes por tuberculosis entre las personas que tienen el virus.

'Es inaceptable que tanta gente que vive con el VIH muera por tuberculosis, que en la mayoría de casos ni siquiera está diagnosticada ni tratada', dijo el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.

El especialista sostuvo que la solución pasa por reforzar la colaboración entre los programas sanitarios destinados a atender ambas enfermedades.

Ocho países -República Democrática del Congo, la India, Indonesia, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Zambia- concentran el 70 por ciento de todas las muertes por tuberculosis en el mundo entre personas seropositivas.

Según el organismo, reforzar las acciones en este grupo de países pondría al mundo en la vía de cumplir con el objetivo de reducir en un 75 por ciento las muertes de seropositivos con tuberculosis para 2020.

Según las últimas cifras disponibles, el 11 por ciento de personas con tuberculosis y que también son seropositivas mueren cada año, frente al 3 por ciento de pacientes únicamente con tuberculosis.

La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal, con más de 10 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes al año (o 5.000 cada día), por encima de las víctimas mortales que causan el sida o la malaria.