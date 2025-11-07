Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Ejército Nacional dispuso un amplio dispositivo de seguridad en la ciudad de Santa Marta, donde se espera la participación de delegaciones nacionales e internacionales.

Leer más: Niña de 8 años muere tras ser atropellada por un camión de gaseosas

De acuerdo con la institución, más de 1.200 soldados estarán desplegados estratégicamente en diferentes zonas de la capital del Magdalena, acompañando el desarrollo del evento y velando por la seguridad de los asistentes y de la comunidad en general.

El esquema contará con el apoyo de unidades de Infantería, fuerzas especiales, grupos Gaula Militar, equipos antiexplosivos, unidades motorizadas e inteligencia militar, que trabajarán de manera conjunta con las autoridades civiles, la Policía y demás organismos de seguridad del Estado.

El personal signado está entrenado y equipado para enfrentar amenazas complejas, con capacidades especializadas para la identificación, monitoreo y neutralización de posibles riesgos o movimientos sospechosos antes, durante y después de la cumbre.

“El Ejército Nacional reitera su compromiso permanente con la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los colombianos, demostrando una vez más su capacidad y preparación para acompañar eventos de relevancia internacional”, indicó la institución.