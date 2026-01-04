Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde del pasado domingo 3 de enero en el kilómetro 24 de la vía Guamal–Astrea dejó como saldo una persona muerta y dos más gravemente heridas, informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía del Magdalena, el siniestro vial involucró un vehículo particular de color gris, en el que se desplazaban tres personas. Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor perdió el control del automotor, se salió de la carretera y terminó cayendo a un abismo.

En el lugar de los hechos perdió la vida un hombre que no ha sido identificado, quien presuntamente conducía el vehículo al momento del accidente. Su muerte se produjo de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

Los otros dos ocupantes resultaron heridos de gravedad y fueron auxiliados por transeúntes que circulaban por la zona, quienes los trasladaron hasta un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Hasta el sitio del accidente llegaron unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena, que procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de inspección. Posteriormente, una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó la inspección técnica del cadáver y su traslado a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantará el proceso de identificación.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo que se habría dado a la fuga, o si una posible falla mecánica habría originado el siniestro que cobró la vida de una persona.