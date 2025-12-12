Un ciudadano denunció ante la Policía Nacional que fue víctima de un millonario hurto bajo la modalidad de fleteo en la calle 18B con carrera 6, del centro de Valledupar.

Este hecho se dio precisamente cuando en otro sector de la ciudad la Policía Metropolitana, entrega recomendaciones en entidades bancarias para la precaución en esta temporada decembrina que tienden a aumentarse las cifras de delitos, principalmente el hurto.

De acuerdo con el afectado del hurto, en horas de la mañana de este jueves 11 de diciembre retiró $12 millones, en las instalaciones de una bancaria. Posteriormente abordó un taxi para dirigirse a un corregimiento del sur del municipio, y fue abordado por tres particulares en motocicletas, quienes le despojaron del dinero.

Este hombre quedó angustiado ya que el dinero era producto de un año de trabajo.

ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN

En las actividades de la Policía Metropolitana para la prevención de hurtos en entidades financieras, y fueras de estas, participaron los integrantes del Grupo de Reacción Bancaria, el equipo de Gestión Comunitaria, y la Red de Apoyo y Comunicaciones.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, envió un mensaje a la ciudadanía: “Nuestra prioridad es su seguridad. No están solos: contamos con personal especializado, patrullajes constantes y acompañamiento gratuito para quienes necesiten retirar altas sumas de dinero. Invitamos a la comunidad a confiar en la Policía y a solicitar nuestros servicios preventivos para que esta temporada decembrina transcurra en paz y sin riesgos”.

De igual manera, la institución reiteró recomendaciones como evitar comentar sobre movimientos de dinero, acudir a las líneas de atención para solicitar acompañamiento policial, no recibir ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y reportar cualquier situación sospechosa de manera inmediata. La principal línea es el 123.