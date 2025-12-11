En una ceremonia especial se graduaron más de 30 estudiantes en los niveles de bachillerato y básica primaria del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, al interior de la Cárcel La Judicial de Valledupar.

El acto se llevó a cabo con presencia la directora del recinto, Yesenia Salazar Díaz; el rector del colegio Nuestra Señora de las Mercedes Omar Arévalo y delegados de la secretaría de Educación de Valledupar.

Asimismo, asistieron familiares de los graduandos que, entre abrazos, emociones y lágrimas, vieron como el proceso de resocialización de los internos avanza con ese espíritu de superación para buscar nuevas oportunidades en la vida.

José Chona, quien recibió grado de bachiller expresó: “Tengo 78 años y me siento orgulloso de haber logrado el grado de bachiller. Para mí es un logro muy satisfactorio, para mi familiar y saber que sí podemos seguir adelante así sean las circunstancias donde estemos viviendo”.

Kelly Mayoral dijo “me siento muy orgullosa de brindarle este proyecto a mi madre; quiero estudiar y dar lo mejor de mí. Gracias a Dios, ya soy bachiller”.

Carlos Villegas, quien se graduó de bachiller expresó lo siguiente: “aquí adentro conseguí algo que algo que nunca pensé conseguir allá afuera y fue graduarme de bachiller”.

Esta es la octava promoción de bachilleres del plantel educativo que funciona dentro de la cárcel La Judicial, donde la educación es una las prioridades del establecimiento para que sus internos estudien se superen y tengan una visión de progreso.

“Hoy las personas que se están graduando nos dan un ejemplo de superación y que podemos creer en los sueños; cuando Dios se conjuga con la voluntad humana podemos derrotar todas las barreras que se nos presenten en el camino. Hoy ustedes son un testimonio de superación y esas rejas son solo física porque la esperanza de ustedes siempre tiene libertad para un mañana mejor”, dijo la directora de la cárcel Judicial de Valledupar, Yesenia Salazar.