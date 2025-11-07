Un nuevo caso de abigeato y sacrificio de ganado de manera ilegal quedó en evidencia, en jurisdicción del municipio de Codazzi, según informaron las autoridades.

Asimismo se estableció que el procedimiento realizado por la Policía Metropolitana de Valledupar, dejó capturadas a dos personas, con el apoyo del Ejército Nacional, en la trocha conocida como La Palizada.

Durante el procedimiento, personal del Ejército Nacional, interceptó en horas de la madrugada del jueves un automóvil que transportaba en el baúl, ocho costales plásticos con carne de res, una pistola traumática calibre 9 mm, siete cuchillos, dos limas y cuatro manilas, elementos utilizados presuntamente para el sacrificio y transporte ilegal de semovientes.

Los capturados fueron identificados como Edel Alvear, de 21 años, y Eduardo Sánchez de 68 años, quienes no presentaron documentación que acreditara la procedencia legal de la carne transportada, motivo por el cual fueron detenidos.

Posteriormente, un ciudadano se presentó en la unidad policial para denunciar el hurto de siete novillas de su finca. Tras la verificación con el ICA y mediante fotografías de las marcas, se comprobó que la carne incautada correspondía a los animales reportados como robados.

Los capturados, junto con el vehículo y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de La Paz para su respectiva judicialización.

Las autoridades presumen que la carne iba a ser comercializada en expendidos y tiendas de los municipios cercanos.

“La oportuna coordinación entre la Policía Nacional y el Ejército permitió evitar una pérdida económica importante y garantizar la seguridad rural. Continuaremos desplegando estrategias conjuntas para combatir el abigeato y proteger el sustento de nuestros ganaderos”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Álex Durán.