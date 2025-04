Los cibernautas se encuentran en shock al conocer la historia de un hombre que reveló ser robado por una joven cuando estaba haciendo la fila para retirar en el cajero Bancolombia, cerca de la Olímpica de la Ceiba, en Valledupar.

¿Cómo lo robo? El hombre contó a un medio de comunicación local que la joven estaba delante de él haciendo la fila en el cajero, cuando se volteó y le dijo que si podía regalarle un minuto para llamar.

No vio nada de malo en prestarle el teléfono para realizar la llamada. “Ella estaba dejando pasar la gente porque estaba esperando un código en Nequi que no le habían enviado, cuando llega mi turno ella me pide el favor que le regale un minuto y yo de forma solidaria, accede a darle el minuto, pero yo mismo desde mi celular marco el número al que ella va a llamar y se lo paso”.

“Ella no hace ningún movimiento extraño a mi parecer, no se mueve de mi vista, ahí mismo ella marca, se lo pone al oído, no le contestan y me lo devuelve. ‘No me contestaron’ y se va de la sucursal”, contó.

El hombre indicó que no pasaron ni 30 segundos cuando le llegó un mensaje que había de Nequi un cantidad de $2.500.000.

“Mi reacción fue salir corriendo de la sucursal y veo a una muchacha que está subiendo a una motocicleta, yo alcanzo a abordarla y la bajé de la motocicleta y la llevo hacia la sucursal nuevamente y ella dice que no tiene nada que ver”, contó.

En ese momento manifestó que lo llamaron de un número privado explicándole que tenía un problema con la plataforma y que en el transcurso del día le devolvería el dinero.

Después, llegó un hombre identificándose como abogado de la menor, sin embargo, y le ofreció una indemnización económica para que no pusiera la denuncia.

Sin embargo, denunció que hasta el lunes 7 de abril no ha podido recuperar el dinero. Además, reveló que no tiene claro cómo lograron sacar el dinero de su cuenta, pero presume que fue desde otro corresponsal.

“Eso fue diez segundos, se pone el teléfono al oído, y me lo devuelve enseguida, ella no hizo transacción desde mi celular. Al número al que ella llamó, creo yo que quedó el registro, y no sé cómo hicieron, cómo hackearon”, dijo.