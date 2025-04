Las autoridades del municipio de Valledupar, especialmente la Policía Metropolitana, han iniciado una investigación para esclarecer el presunto abuso sexual grupal del que fue víctima una mujer de 30 años, al parecer, en inmediaciones de la estación de servicio Salguero. Hasta ahora solo tienen el relato de la afectada que permanece internada y en recuperación en el Hospital Rosario Pumarejo de López.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Alex Durán, sostuvo que en el inicio de la investigación no hay testigos de lo sucedido y trabajan para establecer si en el sector existen cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el hecho a fin de esclarecer qué pasó y dar con los responsables.

Es de recordar que la mujer llegó al HRPL en estado de shock, pero al mismo tiempo indicando que había sido abusada sexualmente por varias personas, entre estos tres hombres y dos mujeres que se movilizaban en motocicleta y la acecharon cuando ella transitaba por dicho sector.

Por su parte, la subdirectora científica del Hospital Rosario Pumarejo de López, María Angélica Diazgranados, manifestó que la paciente se está atendiendo como todo usuario que acude con un presunto caso de violencia sexual. Se activaron todos los protocolos y rutas externas e internas, además de que hay un grupo interdisciplinario que la está atendiendo en lo físico y psicológico.

“En el caso de la joven podemos decir que llegó en fase crítica de estrés postraumático, pero estamos en esa tarea de restablecer el bienestar de su salud, sabemos que no será fácil y estamos en todo el proceso. Hay información que hace parte de la cadena de custodia, como si presentó otro tipo de violencia o no, tenemos que reservar muchos datos ya que nuestra atención no puede revictimizarla y sabemos que cualquier información que demos podría ser contraproducente hacia la familia o ella”, expresó la funcionaria.

Sí alertó que en el departamento del Cesar hay un elevado número de estos fenómenos criminales, como es la violencia sexual en las diferentes formas en las que se presenta.

“Creemos que se debe hacer un análisis porque la fracción que estamos valorando nosotros es bastante alta, tenemos niñas que están teniendo niños y es compleja esta situación que hemos alertado ante las autoridades competentes”, indicó María Angélica Diazgranados.

Según el informe forense mensual de Medicina Legal, entre enero y febrero de este año, en Valledupar se presentaron 57 casos de presunto delito sexual.