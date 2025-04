Los más de 100 empleados de planta del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), ente absorbente de la red pública de salud de Sucre, paralizaron sus labores desde este miércoles 9 de abril para exigir el pago de cuatro meses que les adeudan.

(Le puede interesar: Murió joven tras explosión de cilindro de gas en Planeta Rica, Córdoba)

De acuerdo con los manifestantes, la gerencia del HUS les adeuda los mees de noviembre y diciembre de 2024, además de febrero y marzo de 2025, pues solo les pagaron enero de esta vigencia.

Cortesía

Aseguran que desde el jueves anterior le llegó al HUS el giro directo por más de 1.100 millones de pesos y a la fecha no les han pagado al menos un mes porque el gerente Ezequiel Díaz Navarro dice que de allí ya pagó la seguridad social, “pero quedó palta y nos pueden pagar, pero él prefiere pagarle es a los proveedores y no a nosotros los trabajadores”, dijo uno de los afectados con el no pago.

(Vea aquí: Gobernación de Córdoba avanza en la caracterización de vivienda en 5 municipios)

En las próximas horas una comisión de los empleados de planta y del sindicato irá a la Gobernación de Sucre a indagar sobre cómo avanza el envío de recursos para el HUS en aras de que les paguen “porque no es justo que tengamos que afrontar una Semana Santa sin pago habiendo dinero con qué hacerlo”, dijo otra de las empleadas a las que les reservamos la identidad para no ser víctima de represalias.

Cortesía

A propósito de esto último, los que protestan le han solicitado apoyo a los entes de control de Sucre para que los respalden, dado que al gerente no le gusta que ellos realicen estos actos, los amenazan con despidos y descuento de los días no laborados.