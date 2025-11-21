Unidades de la Sijín adscritas a la Policía del departamento de Bolívar aprehendieron en el barrio Soplaviento del municipio de Arjona a Miguel Ángel Mallarino Moreno, de 22 años, y a Pedro Luis Castellón Galván, de 24.

A estos los señalan de ser sicarios del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, con incidencia en los municipios de Arjona, Villanueva y Turbaco.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, los dos hombres estarían relacionados con dos homicidios recientes y una tentativa de homicidio en la zona, registrados entre septiembre y noviembre de este 2025.

A los presuntos delincuentes los detuvieron en flagrancia portando un arma de fuego, por lo que responderán ante las autoridades por ese delito.

Presentan anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la relevancia de este operativo para la seguridad en la región. “Estas capturas hacen parte de nuestro compromiso para reducir los delitos que afectan la vida y la tranquilidad en el departamento. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para neutralizar a quienes atentan contra la seguridad de los bolivarenses”, anotó el oficial.

Están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.