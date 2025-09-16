Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, pidió a la Secretaría de Turismo e la ciudad una “sanción severa” a para la agencia Evelin Tours Cartagena, luego de un accidente con una lancha en la isla de Barú, que tiene a un turista internada en un centro médico.

El viajero, identificado como Sebastián Valencia Rivera, un vallecaucano de 37 años, fue golpeado por una lancha en el sector conocido como Playa Tranquila.

“Lo que le hemos pedido a la Secretaría de Turismo es primero una sanción severa, que le cancelen la licencia de operación a esa empresa de turismo. Ojo, no estoy inhabilitado para decir esto porque la que va a tomar la decisión es ella, pero debería cancelarle la licencia a esa empresa operadora”, dijo el mandatario local.

El alcalde también se refirió al conductor de la lancha, para el que también pidió una sanción. La esposa del turista afectado, Marcela López, denunció que esa persona no tenía documentación para conducir esas embarcaciones.

“Deberíamos también no permitirle nunca más, y es lo que le hemos dicho la Capitanía de Puerto, que el piloto no vuelva a estar encima de una embarcación en ese sector. En Playa Blanca hay que respetar la señalización turística y el bollado que se instaló”, agregó Turbay.

La familia afectada en el accidente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Aseguran que la lancha funciona de manera ilegal.

“Hemos venido haciendo acompañamiento del turista que, desafortunadamente, tuvo un accidente en nuestras playas, y hemos estado al frente durante toda su atención médica en el Hospital Universitario. Esto, incluyendo el traslado que hicimos con la ambulancia de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias hasta la ciudad. Hemos venido detallando su evolución, paso a paso, y ha sido satisfactoria”, dijo Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

El accidente ocurrió el pasado 11 de septiembre. La embarcación arrolló al turista en una zona de bañistas. El accidente le generó múltiples fracturas.