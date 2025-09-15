Breiner Pérez Matute viajó hasta Estados Unidos con la firme decisión de cambiar el rumbo de su futuro que en Cartagena estaba condenado a las dificultades propias de la clase baja de esta ciudad.

Lea también: Masacre de siete personas en un billar quedó registrada en TikTok: atacantes llegaron con fusiles

Hace dos años se produjo ese viaje que empezó a cambiarle de a poco la vida, sin embargo, sus planes se vieron truncados luego de que su pareja presuntamente acabara con su vida propinándole varias puñaladas en su tórax el pasado viernes 12 de septiembre.

Según Richard Matute, primo de la víctima fatal de esta historia, Breiner empezó a trabajar en la ciudad de Chicago, pero decidió viajar hasta Indianápolis para pasar un rato con su hermano y su pareja sentimental que vivían allá también.

“El hecho ocurrió, al parecer, el viernes en la noche de madrugada, estaban compartiendo, estaban departiendo en un lugar, se fueron a unas palabras, hubo unas palabras o un roce de celos, se fueron a los golpes”, narró Matute en un video.

Lea también: Obrero muere tras caer de un octavo piso de edificio en construcción en Altos de Riomar

Explicó que la mujer, principal sospechosa del crimen, tras la discusión tomó un cuchillo y le propinó “varias puñaladas en el corazón” a Breiner dejándolo gravemente herido.

Lo llevaron inmediatamente a un centro de salud, pero desafortunadamente murió en medio de una intervención quirúrgica, explicó su familiar.” Nosotros como familia esperamos que eh se haga justicia en este caso”.

Además, le pidieron a las autoridades competentes que sigan de cerca el caso de Pérez Matute, “que nos ayuden con este caso doloroso” que ocurrió muy lejos de su seno familiar por eso solicitaron una ayuda económica para costear los gastos de repatriación del cuerpo que asciende a los 12 mil dólares, unos 45 millones de pesos colombianos.

Lea también: Pelea en Villa de San Pablo termina en tragedia: hombre recibe patada, cae al piso y muere

Ante el pedido de su familia, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, lamentó el crimen del cartagenero: “Enviamos condolencias a sus familiares y amigos”, al tiempo se comprometió con la gestión y gastos de la repatriación del cuerpo “para que pueda tener un sepelio digno en su ciudad natal”.

Sobre la mujer se sabe que tras el homicidio fue capturada por las autoridades estadounidenses y es originaria de Venezuela. Su nombre es Mirla y se fue con Breiner hasta el país norteamericano pese a la negativa de su familia que se oponía a la relación, entre otras cosas, por la diferencia de edad: 12 años.