En la mañana de este lunes 15 de septiembre se registró un fatal accidente laboral en el barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, hacia las 9:30 a. m., testigos señalaron que un obrero que realizaba labores en el octavo piso de una obra en construcción perdió el equilibrio y cayó al vacío. Por la gravedad de las heridas, el trabajador falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Aurelio Manuel Pineda Pájaro, de 41 años, quien se desempeñaba como albañil.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si en el hecho se presentaron fallas en las medidas de seguridad laboral.

Este caso es similar al ocurrido hace un par de meses en otra zona del norte de la capital del Atlántico, cuando un profesional que adelantaba una inspección a un apartamento de lujo del sector de San Vicente cayó desde el piso 11 de la edificación.

En aquel momento, la víctima fue identificada como Sneyder Yecid González Calderón, un arquitecto que, según versiones preliminares, se encontraba realizando trabajos de remodelación o mantenimiento cerca del balcón de un apartamento en el piso 11.

De acuerdo con testigos en el lugar, González no contaba con elementos de seguridad adecuados al momento del accidente. Una escalera, presuntamente utilizada durante sus labores, fue hallada en el sitio, lo que indicaría que pudo haber perdido el equilibrio mientras trabajaba.