Un hecho de intolerancia cobró la vida de Yair Alberto Mosquera, de 36 años, la noche de este domingo 14 de septiembre en el barrio Villa de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte policial, siendo las 9:55 p. m., la víctima sostuvo una riña en la parte externa de un negocio con otro hombre. En medio de la disputa, el agresor le propinó una fuerte patada que lo hizo caer al suelo y golpearse la cabeza. Mosquera fue trasladado de urgencia al Paso del barrio El Pueblo, pero ingresó sin signos vitales.

En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado el presunto responsable, identificado como Ronald Junior Hernández Carrillo, de 25 años, quien registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por el delito de homicidio.

Por otro lado, testigos manifestaron que este sujeto detenido, al parecer, habría tratado de defender a un tío que entró en discusión con la víctima fatal, por lo que lo golpeó hasta el punto de reducirlo y darle una mortal patada en la cabeza cuando ya estaba en el piso. Esta versión es analizada por investigadores de la Policía.