Hay conmoción en el municipio de El Difícil, Magdalena, por el fallecimiento de José Alfredo Oviedo Vega, quien se encontraba en territorio ucraniano desde el pasado 6 de agosto de 2025.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, la muerte de Oviedo Vega se habría registrado el pasado 6 de octubre; sin embargo, solo hasta el martes 21 de octubre la familia recibió la notificación oficial de su deceso.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre las circunstancias que rodearon su presencia en Ucrania y su participación en el conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de ese país con Rusia.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los habitantes del municipio del departamento del Magdalena, donde la comunidad aún intenta asimilar la partida de quien muchos describen como un hombre trabajador.

Sus familiares han solicitado a la Embajada de Colombia en Ucrania apoyo para adelantar los trámites de repatriación del cuerpo y así poder darle cristiana sepultura en su tierra natal.

El caso de José Alfredo Oviedo Vega se suma al de otros connacionales que han perdido la vida en medio del conflicto ucraniano, un escenario cada vez más riesgoso en el que, pese a las advertencias, algunos colombianos han decidido participar.