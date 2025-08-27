La falta de agua potable por varias semanas fue el punto de colapso que llevó a la comunidad del corregimiento de Caracolí, y la vereda Las Mercedes, municipio de Valledupar, bloquear la vía nacional que conduce hacia Bosconia, la mañana de este miércoles.

Lea también: Corte Suprema llama a juicio a expresidentes del Congreso por el escándalo de la Ungrd

Los manifestantes indicaron que están cansados de no tener el vital líquido, situación que se agravó debido a que la concesionaria Ariguaní, en las obras viales que realiza habría averiado una tubería que conduce el agua desde Caracolí hacia Las Mercedes.

José Flórez, presidente de la Junta de Acción Comunal, de Las Mercedes, explicó que no tener agua es una problemática que dificulta el diario vivir de los hogares que ahí residen. Indicó además que en la comunidad tienen pozos artesanales, pero no es agua potable además de que en épocas de verano estos se secan.

Lea también: Jonathan Salinas será el gerente del aeropuerto Ernesto Cortissoz

“La constructora Ariguaní nos ha causado un daño con la tubería de agua que nos conecta con Caracolí y por ello no tenemos el servicio. Queremos que la constructora llegue s a un acuerdo y que nos resuelva el daño causado. También necesitamos el apoyo de la gobernadora y del alcalde”, indicó el líder comunal.

De igual manera la comunidad señaló que carecen de un buen alcantarillado, de espacios deportivos y de calles sin pavimentar, por lo que le hicieron un llamado a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, a fin de que puedan resolver las problemáticas de las que están siendo afectadas al menos 200 familias.

Lea también: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, decidió pasar su duelo fuera de Colombia

“El corregimiento de Caracolí ha sido abandonado durante muchos años, no tenemos alcantarillado ni agua potable, las calles están en un estado muy deteriorado, le pedimos a las autoridades gubernamentales que por favor escuchen nuestras peticiones para que el pueblo cambiara su cara”, indicó Kiara Luz Guerra, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Caracolí.

Finalmente, la Gobernación del Cesar informó que se hizo una mesa de trabajo junto con la Alcaldía de Valledupar, la Personería Municipal y la comunidad y se logró que la Constructora Ariguaní y Yuma atendieran la petición de las familias afectadas de la vereda Las Mercedes, para el arreglo de la tubería que es lo que impide el suministro de agua a la comunidad.

Lea también: Dos costeños dirigirán la Comisión de Seguimiento Electoral de la Cámara: Modesto Aguilera y Dolcey Torres