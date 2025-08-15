Expocuero Caribe 2025, que es la feria del calzado más importante del departamento de Sucre, fue inaugurada con la pasarela ‘Esencia: el arte de lo que permanece’. En ella, a la orilla del mar de Coveñas, primó la unión de marcas y diseñadores, junto a la belleza de la mujer sucreña.

Lea más: El cuerpo del Obispo Emérito de Sincelejo, Nel Beltrán, permanece en cámara ardiente en la Catedral

El evento, que es una iniciativa de la Asociación de Calzadistas de Sucre (Asocalsuc) y que cuenta con el apoyo de la gobernación de Sucre a través del Fondo Mixto de Cultura, Comfasucre y Cámara de Comercio de Sincelejo, goza de un gran reconocimiento en el país, lo que fue destacado por la gobernadora Lucy García Montes, que estuvo presente en el certamen que culmina este viernes.

La mandataria enfatizó su compromiso de internacionalizar la feria que ha demostrado ser exitosa desde su creación en el año 2021 como impulso a los calzadistas después de la pandemia.

Ver más: El Congreso le rindió homenaje póstumo al diputado y exalcalde de Sincelejo Jesús Paternina

“Señores calzadistas, expositores y trabajadores del arte del cuero, tenemos que pensar en grande. Expocuero Caribe tiene que ser la exposición de cuero más importante de Colombia, pero sobre todo quiero que pensemos internacionalmente. Los felicito a todos los creadores que con sus manos dan vida a sus obras. ¡Que viva Expocuero!”, manifestó la gobernadora.

Esta iniciativa de internacionalización ya la tenían prevista los integrantes de Asocalsuc para esta quinta edición, pero por los tiempos no les fue posible, pero en el 2026 será una realidad.

Lea también: Las honras fúnebres y exequias del Obispo Nel Beltrán serán en Sincelejo

Delfina Gómez Colón, en representación de los calzadistas, le agradeció a la gobernadora y a las demás entidades por el apoyo que les han brindado y que le permitieron en esta edición a 60 calzadistas, es decir, 60 unidades productivas, exponer en esta feria que se realiza en el Hotel El Poblado, de Coveñas.