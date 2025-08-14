Las honras fúnebres y las exequias de monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo emérito de Sincelejo, serán en esta ciudad. Así lo informó la Diócesis de Sincelejo a través de una comunicación en la que indica que los restos del prelado arribarán a la capital sucreña este jueves 14 de agosto a las 5:30 de la mañana.

El recibimiento será en el Parque de los Periodistas de la calle 20 hasta recorrerla y llegar a la Catedral San Francisco de Asís donde habrá misas a las 7:00, 9:00 y 11:00 de la mañana, además de las 3:00, 5:00 y 6:30 de la tarde.

Las dos últimas misas son de Vísperas de la Asunción y Vísperas solemnes, y a las 9:00 de la noche cierran la Catedral.

El viernes 15 de agosto a las 6:00 de la mañana será el Laudes, a las 7:00 de la mañana hay una misa y a las 10:00 de la mañana es la misa exequial que presidirá el cardenal Jorge Jiménez Carvajal, que es arzobispo emérito colombiano de la Iglesia católica.

La sepultura bajo el altar de San Francisco de Asís, en la Catedral, será a las 12:00 del mediodía.