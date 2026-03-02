Prosperidad Social activó de manera anticipada las transferencias del programa Colombia Mayor para el departamento de Sucre con la finalidad de beneficiar a quienes se vieron afectados por la temporada de lluvias.

Así lo informó el director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, al indicar que mientras en el resto del país esas transferencias iniciaron este lunes 2 de marzo en Sucre empezó desde el sábado 28 de febrero.

En este departamento 100.223 beneficiarios que cumplieron con el proceso de operativos establecido por la normatividad del programa para cada ciclo recibirán el subsidio con una inversión aproximada de 43.985 millones de pesos.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida”, dijo Rodríguez Amaya.

Por su parte la gerente regional de la entidad en Sucre, Ana Milena Álvarez Hernández afirmó que “desde Prosperidad Social Sucre trabajamos para promover un envejecimiento digno. Por eso, muchas personas mayores que antes no recibían una renta básica hoy cuentan con esta transferencia monetaria, que ratifica el compromiso del Gobierno nacional con este importante sector de la población. Seguimos apostándole al bienestar y la dignidad de las personas mayores en Sucre”.

En este 2026 la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal compuesta por Matrix-Sured y Supergiros con cubrimiento en todo el país.