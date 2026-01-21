Dos personas perdieron la vida y una más resultó muy mal herida en un aparatoso accidente de tránsito que se registró la tarde del martes 20 de Enero en la vía Toluviejo-Tolú, en el kilómetro seis.

Una de las víctimas mortales es Abel Antonio Romero Márquez, de 87 años de edad y quien residía en Sincelejo, y la otra es un ciudadano, aún sin identificar, que iba con él en la camioneta Renault, modelo 2017, de servicio particular y placas JJV-784 que conducía Cristhian Burgos, de 34 años, y quien resultó lesionado.

Las versiones oficiales preliminares de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Sucre dan cuenta que a eso de las 4:00 de la tarde del martes 20 de enero, mientras llovía en buena parte del territorio de Sucre, una camioneta Renault, modelo 2017, de servicio particular y placas JJV-784, impactó la parte anterior lateral izquierda del tractocamión Kenworth, línea T800, modelo 2022, de servicio público y placas JYN-994, que conducía Gilberto Acevedo, natural de Medellín y quien resultó ileso.

Tras el choque hubo volcamiento lateral por parte de los dos vehículos que quedaron por fueras de los dos carriles.

Al parecer el conductor de la camioneta perdió el control de esta en momentos en los que tenía poca visibilidad por la lluvia.

Las labores de rescate de los cuerpos se tornaron demoradas por la lluvia y hubo afectación en la movilidad.