El departamento de Sucre registra un fortalecimiento significativo de su conectividad aérea de cara a la temporada vacacional de fin de 2025 e inicio de 2026 en respuesta al aumento en la demanda de viajeros, especialmente hacia el Golfo de Morrosquillo, uno de los destinos turísticos más apetecidos del Caribe colombiano.

Las aerolíneas que operan en el territorio han incrementado sus frecuencias y capacidad operativa, entre ellas, Clic Air que confirmó la ampliación de su operación aérea con la disposición de más de 25.000 sillas y la programación de más de 500 vuelos que aterrizarán en el Aeropuerto de Tolú durante el cierre de 2025.

La compañía aérea informó que este refuerzo operativo estará vigente durante la temporada alta comprendida entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con el propósito de atender el flujo de turistas que eligen el Golfo de Morrosquillo como destino de descanso.

Según la aerolínea, la mayor concentración de la operación se dará en la ruta Medellín - Tolú, desde el Aeropuerto Olaya Herrera, que incrementará sus frecuencias hasta alcanzar 8 vuelos diarios en los días de mayor demanda.

Adicionalmente, habilitaron desde este viernes 26 de diciembre rutas directas desde Pereira e Ibagué hacia Tolú, y estarán activas hasta el 14 de enero de 2026.

En el recién remodelado aeropuerto Golfo de Morrosquillo también aterriza la aerolínea Satena con 9 vuelos a la semana en las rutas: Medellín - Tolú Medellín con un vuelo todos los días; y Bogotá - Tolú - Bogotá, con un vuelo los lunes y los viernes.

Además de la aerolínea Satena que tiene itinerarios de vuelo en el Aeropuerto Las Brujas de Corozal con 6 vuelos semanales, en la ruta Bogotá – Corozal – Bogotá, los lunes a viernes y el domingo, exceptuando los sábados.

Ante la gran afluencia de viajeros para esta temporada de fin y principio de año la aerolínea confirmó vuelos adicionales en la ruta Tolú – Medellín los días 3, 4 y 11 de enero del año 2026 y en la ruta Corozal – Bogotá un vuelo el día 4 de enero de 2026.

Este incremento en la oferta aérea se articula con la dinámica del ecoturismo, el avistamiento de fauna y otras experiencias turísticas que hacen parte de la agenda económica del Golfo de Morrosquillo.

Su impacto se proyecta sobre toda la cadena de valor del sector, especialmente en destinos como El Rincón del Mar y las Islas de San Bernardo, territorios que dependen de una conectividad eficiente y multimodal.

Las autoridades locales y representantes del sector hotelero en Sucre estiman que esta mayor disponibilidad aérea contribuirá a sostener los niveles de ocupación proyectados para el inicio de 2026, con una afluencia cercana a los 50 mil visitantes, en un territorio que cuenta con una capacidad aproximada de 90.000 camas disponibles.