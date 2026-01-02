La Policía Nacional continúa fortaleciendo sus acciones preventivas en el municipio de Puerto Colombia en el marco de la temporada de vacaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia tanto de residentes como de visitantes.

Estas estrategias se desarrollan de manera permanente en todo el municipio, con especial énfasis en las playas, debido a la alta afluencia de turistas que se registra durante esta época del año.

Para la ejecución de los planes, la Institución cuenta con el apoyo de todas sus especialidades, lideradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres (PONALSAR), la cual viene brindando recomendaciones de seguridad a los bañistas con el fin de prevenir incidentes y hechos lamentables.

De igual manera, en articulación con las autoridades del distrito, fue dispuesto un grupo de salvavidas que, en coordinación con los uniformados de la Policía Nacional, garantizará la seguridad de los turistas durante el fin de semana y los días de mayor afluencia.

Al respecto, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que estos planes se mantendrán de forma constante. “Teniendo en cuenta la visita de turistas, estas acciones continuarán desarrollándose para fortalecer la presencia policial en Barranquilla y en los municipios que conforman el área metropolitana”, indicó el oficial.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123.