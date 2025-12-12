La gobernación de Sucre y el Instituto Coreano para la Promoción de la Tecnología (KIAT) firmaron el documento Handover que consolida el Proyecto de Implementación del Sistema de Autogeneración Eléctrica para Viviendas Rurales.

El acto se efectuó en la ciudad de Bogotá y fue un espacio en el que la mandataria de los sucreños, Lucy García Montes, resaltó las vidas transformadas con este proyecto en la ruralidad dispersa del departamento.

“Su impacto ha sido profundo; ha cambiado la realidad en la zona rural dispersa, llevando dignidad, calidad de vida y bienestar al día a día de nuestras comunidades. Por eso, expresamos nuestro sincero agradecimiento a Corea del Sur, al Ministerio de Energías, a la Cooperación Internacional y a KIAT, por ayudarnos a hacer posible esta iniciativa que transforma y empodera a nuestro departamento”, dijo García Montes.

El proyecto, uno de los más grandes de acceso energético rural en Colombia, llegó a 2.000 familias de 21 comunidades, impactando a más de 8.000 sucreños que hoy cuentan con energía confiable para estudiar, refrigerar alimentos, mejorar sus emprendimientos y fortalecer la seguridad en sus hogares.

Desde que comenzó este camino en 2021 hasta lograr la instalación de los paneles solares y poner en funcionamiento el laboratorio de mantenimiento en 2025, el proyecto ha llevado energía, y ha formado a las comunidades para cuidarla y sostenerla en el tiempo.

El Korean Institute for Advancement of Technology (KIAT) fue reconocido por su compromiso con la transformación energética del departamento de Sucre.