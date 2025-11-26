Con la temporada de Navidad y fin de año que se aproxima se incrementa la comisión de delitos, entre ellos el tráfico de contrabando, que perjudica las finanzas de los departamentos.

Ante esto la Gobernación de Sucre, a través de su Grupo Anticontrabando, adscrito a la subsecretaría de Gestión Tributaria, puso en marcha una serie de acciones operativas que incluyen visitas de inspección a establecimientos donde se comercializan licores, cigarrillos y cervezas para incautarlos si son de contrabando.

A su vez realizan capacitaciones a los aliados estratégicos con el fin de brindarles la información necesaria sobre la normatividad que rige los impuestos al consumo, así como herramientas para identificar los productos legales e ilegales.

Los controles iniciaron por el sector turístico del Golfo de Morrosquillo, y las capacitaciones también impactaron a los miembros de la Capitanía de Puertos de Coveñas.

Yalenis Santiz Palencia, subsecretaria de Gestión Tributaria en Sucre, le hizo un llamado a los comerciantes que se dedican a la venta de estos productos a tener todos sus documentos en regla para evitar, incluso, el cierres de sus establecimientos.

El Grupo Anticontrabando hace parte de la estrategia de fiscalización y control de los impuestos al consumo, y su principal objetivo es combatir el contrabando y la adulteración de licores, cervezas y cigarrillos en aras de proteger la vida y los ingresos departamentales destinados a la inversión social en salud, educación y deporte.