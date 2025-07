La reunión que el sábado lideraron funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con arroceros en la Mojana sucreña no logró conjurar el paro que en la mañana de este lunes 14 de julio mantiene bloqueado el paso en el sur del departamento.

A la altura del corregimiento El Cauchal, entre los municipios de San Marcos y Majagual, se concentran más de 300 productores del cereal tanto de zonas de Sucre como de Bolívar que hacen parte de la gran región Mojana.

Cortesía Pedro Nel Ramos

Pedro Nel Ramos, líder de la movilización y uno de los pequeños productores de arroz en el municipio de Majagual, le dijo a EL HERALDO que la reunión del sábado con la ADR no surtió ningún efecto positivo porque “lo que vinieron a realizar fue una caracterización para ver en qué nos pueden ayudar cuando desde hace cuatro meses ellos saben perfectamente lo que nos ocurre. No hay una regulación de los precios del arroz y a esta zona está entrando más arroz del que ahora producimos y el gobierno nacional no hace nada para frenarlo. Esa es la situación que nos mantiene en paro indefinido desde hoy”, anotó Ramos.

De acuerdo con sus denuncias, la situación para los cultivadores de arroz en la Mojana es aún más crítica porque debido a la abertura del boquete en Cara ‘e gato nadie se atreve a sembrar mucho: “Pasamos de sembrar 60 mil hectáreas del cereal a 30 mil en estos momentos, hemos reducido en un 50 % nuestra producción”.