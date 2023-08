La Mojana antes y después de la ruptura de Cara ‘e Gato

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, uno de los dolientes de este problema invernal por tener el mayor número de municipios afectados, asegura que la gran enseñanza que dejó la emergencia de Cara ‘e Gato es “que no podemos seguir dependiendo del Gobierno central para arreglar nuestro problemas. Eso de quedarnos aquí con la mano estirada no puede seguir pasando. Nosotros nos quedamos a expensas de la Ungrd para que viniera y resolviera este problema y nunca lo hizo. Nos extendieron la tragedia. Yo confío en las obras que con sabiduría de la comunidad que la rodea y la conoce se están haciendo. Es una vergüenza nacional que ellos no cerraron Cara ‘e Gato".