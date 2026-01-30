El Sindicato de Empleados Públicos del Sena, capítulo Cesar, advirtió que existe la preocupación de que más de 120 trabajadores del Centro de Innovación y Gestión Empresarial y Cultural (CIGEC) y del Centro Biotecnológico del Caribe, en este departamento, podrían quedar sin empleo debido a retrasos en la firma de la contratación, con ocasión a la Ley de Garantías.

De acuerdo con el presidente de dicha agremiación sindical, José Fernando Díaz Parodi, la génesis del problema son los contantes cambios de los subdirectores en los centros de formación, quienes tienen a su cargo el proceso de contratación de los instructores, quienes se encargan de impartir las clases y conocimientos a los estudiantes.

“Estamos ad portas del límite de la Ley de Garantías y la demora en la contratación es injustificable. Más de 120 contratistas en ambos centros de formación, quedarán sin empleo, afectando directamente la formación de los estudiantes y la meta misional de la institución que es referencia a nivel nacional”, expresó Díaz Parodi.

Citó que recientemente en el Centro Biotecnológico del Caribe fue apartado José Peña, quien permanecía en encargo. Seguidamente nombran a Carlos Melo, quien estaba asignado en otra dependencia, sin embargo, este nombramiento fue apelado y por tanto no hay garantías para la contratación de los instructores, cuyo plazo se vence este 31 de enero.

Por esta situación, Díaz Parodi indicó que como sindicato tendrán una reunión de urgencia a fin de exigir soluciones.

“Ha sido imposible el proceso de contratación, el cual pone en riesgo la formación de los aprendices, no sabemos en sí qué sucede internamente, pero presumimos acciones politiqueras”, aseguró.

De acuerdo con el sindicato, Carlos Melo es cuestionado por realizar contratación con presuntas irregularidades.