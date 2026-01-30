El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, ordenó a la Secretaría de Educación la apertura inmediata de una investigación disciplinaria tras conocerse una denuncia relacionada con el embarazo de una estudiante, menor de edad, de la Institución Educativa Patio Bonito, sede bachillerato, en un hecho que presuntamente involucra a un docente del plantel.

El mandatario fue enfático al afirmar que “en esta administración no vamos a tolerar ningún acto que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a encubrir a nadie ni a mirar para otro lado. Aquí se activaron los protocolos, separamos al presunto responsable y vamos a acompañar las investigaciones hasta que se establezcan todas las responsabilidades. La protección de los menores es una obligación moral y legal que no negociamos”.

Además en la sede educativa activaron la ruta ante el Sistema de Información Unificado de Salud y adoptaron las medidas necesarias para garantizar el acompañamiento institucional y la salvaguarda de los derechos de la estudiante.

A su vez la Secretaría de Educación ordenó el traslado inmediato del docente señalado, separándolo de cualquier función dentro de la institución educativa como medida preventiva, mientras avanzan las actuaciones administrativas y las investigaciones que adelantan los organismos competentes, entre ellos la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte el secretario de Educación, Marino Gómez, rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad, los derechos y la integridad de los estudiantes, y reafirmó su compromiso con la construcción y defensa de entornos educativos seguros, confiables y libres de cualquier forma de violencia.

