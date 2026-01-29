La Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 que se jugará este 2026 en Colombia y que tiene como sede a la ciudad de Sincelejo, ya tiene calendario asignado.

El encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda a partir de las 10:30 de la mañana abre la temporada de 50 juegos que se cumplirá entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

Treinta y seis de esos juegos se disputarán en el Estadio 20 de Enero y 14 en el Eduardo Porras Arrázola, escenario que está siendo sometido a una gran reparación de cara a este evento deportivo internacional.

El actual campeón mundial, que es Australia, defenderá su título contra México ese mismo día, pues en cada jornada habrá más de cuatro juegos.

La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) oficializó este jueves 29 de enero el calendario y los grupos de la Copa Mundial que se realizará en Sincelejo gracias a la gestión del alcalde Yahir Acuña Cardales que le ha apostado a la época dorada del deporte en su administración.

Son 12 las selecciones que se disputarán la segunda edición de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 y que están divididas en dos grupos así:

Grupo A: Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia y Sudáfrica.

Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.

Diariamente habrá cuatro enfrentamientos entre equipos del top 10. Cada jornada incluirá cuatro partidos en el Estadio 20 de Enero y dos en el Eduardo Porras.

Horario del día de apertura (25 de abril):

- 10:00 a. m.: Argentina vs Nueva Zelanda (Estadio 20 de Enero).

- 11:00 a. m.: Singapur vs Venezuela (estadio Eduardo Porras).

- 1:00 p. m.: Chequia vs Japón (Estadio 20 de Enero).

- 2:00 p. m.: Canadá vs Dinamarca (Estadio Eduardo Porras).

- 4:00 p. m.: México vs Australia (Estadio 20 de Enero).

La ceremonia inaugural será el sábado 25 de abril a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio 20 de Enero, y a partir de las 9:00 de la noche será el juego entre el anfitrión Colombia y Sudáfrica en ese mismo escenario.

La fase de grupos se desarrollará del 25 al 29 de abril. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda y conservarán sus resultados. Los equipos que terminen del cuarto al sexto lugar en cada grupo competirán en la Ronda de Clasificación.

La Súper Ronda y la Ronda de Clasificación están programadas del 30 de abril al 2 de mayo, y los partidos por las medallas se jugarán el 3 de mayo. Los dos mejores equipos de la Súper Ronda se enfrentarán en la final del campeonato, mientras que el tercer y cuarto lugar disputarán el partido por la medalla de bronce.