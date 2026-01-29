El personal que integra el Comando Élite Antiextorsión (CEAX) de la Policía Nacional y que llegó a la ciudad de Sincelejo a reforzar las labores de seguridad durante las Festividades del 20 de Enero aún permanece en la capital sucreña.

Los hombres y mujeres de esta especialidad, que hacen parte de una comisión especial de trabajo, trabajan en el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante actividades operativas, investigativas y preventivas frente al fenómeno de la extorsión que se registra en la ciudad.

De acuerdo con el reporte del Comando de la Policía en Sucre, el Comando Élite Antiextorsión adelanta operativos concentrados, así como jornadas preventivas y de sensibilización, orientadas a fortalecer la confianza de la comunidad y promover la denuncia oportuna.

“Este despliegue especializado tiene como objetivo proteger a los ciudadanos, comerciantes, empresarios y gremios, a través de acciones focalizadas que permitan anticipar, contener y neutralizar las conductas delictivas asociadas a este flagelo, el cual afecta la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, informó la institución que a su vez reitera el llamado a la ciudadanía a no pagar extorsiones sino denunciar de manera inmediata cualquier intento de intimidación o exigencia económica a través de la línea gratuita 165 del Gaula.