Un fuerte rechazo ha generado entre los habitantes de Riohacha un caso de presunta crueldad animal ocurrido en el barrio Caribe, donde un hombre armado acabó con la vida de un perro.

De acuerdo con versiones de la comunidad, el sujeto habría disparado en repetidas ocasiones contra el animal, impactándolo al menos diez veces, lo que provocó su muerte en el lugar de los hechos.

El episodio causó conmoción e indignación entre los residentes del sector, quienes rechazaron el acto de violencia y pidieron a las autoridades que se investigue lo ocurrido para determinar las circunstancias del ataque y dar con el responsable.

Los habitantes del barrio Caribe hicieron un llamado urgente a la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y el agresor sea identificado y capturado. De momento las autoridades no han confirmado si ya se dio con el paradero del sujeto.

Asimismo, exigieron que el caso no quede en la impunidad y que se apliquen las sanciones establecidas en la legislación colombiana contra el maltrato animal. La comunidad insiste en que hechos de esta naturaleza deben ser castigados con todo el peso de la ley para evitar que se repitan.