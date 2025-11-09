La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, y en coordinación con la Infantería de Marina y la Policía Metropolitana, adelantan operativos en barrios y sectores de la ciudad para contrarrestar la presencia de los denominados retenes ilegales conocidos como ‘plata o agua’.

Con estos retenes obstaculizan las vías públicas, exigiendo dinero o arrojan agua y otros elementos a conductores y transeúntes que se nieguen a ello.

Ante esto el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, explicó que estos operativos responden a las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

“Hay una directriz del alcalde Dumek Turbay Paz, y es mantener las caravanas de seguridad a lo largo y ancho de la ciudad, incluidas sus zonas corregimentales. Le recordamos a la ciudadanía que estos retenes están prohibidos y, precisamente por eso, estamos haciendo controles, porque queremos que la gente pueda circular de manera tranquila y que se sienta segura”, enfatizó Hernández.

Además el Decreto 2109 del 8 de octubre de 2025 establece las medidas de orden público durante las Fiestas de Independencia, entre ellas la prohibición de obstaculizar vías públicas mediante los llamados “retenes” realizados por particulares y arrojar sobre personas o vehículos bolsas o globos de agua, líquidos, espumas o sustancias colorantes, sin consentimiento previo.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Quienes incumplan las normas podrán ser sancionados conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), incluyendo multas y, en el caso de menores de edad, el traslado ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF.

El alcalde Dumek Turbay Paz fue enfático al decir que “no se permitirá que la intimidación, la ilegalidad ni el desorden empañen nuestras Fiestas de Independencia. Cartagena celebra en paz y con respeto”.