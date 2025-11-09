La ciudad de Cartagena, que está de fiesta, se alista para disfrutar este lunes 10 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana de la Gran prueba de talentos de las candidatas al Reinado de Independencia.

La cita es en el hotel Corales de Indias, donde las 39 candidatas mostrarán a los presentes, los diferentes performances que han preparado por semanas enfocadas en categorías como: la danza, el canto y la actuación, entre otros.

José Luis Sarka, bailarín; Yasser Antonio Ballestas, maestro en artes escénicas; y Norela Prada, gaitera, música y compositora, son los tres jurados encargados de elegir las 6 mejores presentaciones de esta prueba de talentos.

Con ocasión de este evento que tiene acceso gratuito, el alcalde Dumek Turbay Paz aseguró que “conocemos de la belleza de nuestras candidatas y ha llegado el momento que el público disfrute de esos talentos que para muchos son desconocidos. Es un gran espacio para que nuestras embajadoras de las diferentes comunidades demuestren su amor por todas las expresiones artísticas y raizales que hacen única nuestra cultura”.

Por su parte Lucy Espinosa, Directora del IPCC, indica que la Gran prueba de talentos se convertirá en un magno escenario en el que las reinas demostrarán su amor y conocimiento por todas esas muestras artísticas inherentes a la cultura cartagenera.

“Será la manera perfecta de honrar el legado de los grandes artistas que ha tenido la ciudad, como músicos, cantadoras, bailarines, actores, entre otros”, advierte Espinosa.