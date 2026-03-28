Héctor Fabio Alemán Jiménez, alias ‘El Cabezón’, responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, fue capturado por unidades de la Policía del departamento de Bolívar.

El hombre de 26 años a quien un juez de la República envió a prisión por perdido de la Fiscalía Primera Local Seccional de La Guajira, se transportaba en una motocicleta cuando le dieron la orden de pare para un registro y este la desatendió.

“Seguimos contundentes en la lucha contra el crimen. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros uniformados por garantizar la seguridad en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.