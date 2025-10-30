Pistoleros que se desplazaban en moto fueron los autores del hecho criminal con el que perdió la vida Luis Emilio Núñez Redondo, de 63 años de edad y funcionario de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, ocurrido en la tarde de este miércoles 29 de octubre en plena avenida del Libertador con carrera 26.

Frente al atentado, testigos manifestaron a las autoridades que Núñez Redondo fue interceptado luego de descender de un automóvil de placas BDJ-789, color rojo vino tinto, aparentemente de su propiedad.

Los criminales le dispararon a la víctima en al menos cuatro oportunidades, acción que atemorizó a las personas que pasaban por el lugar. Sin embargo, cuando los agresores huyeron, Núñez Redondo fue auxiliado y trasladado hasta la clínica Gestión Salud, donde se reportó su deceso luego de un intento de reanimación en la sala de urgencias.

Desde la Alcaldía de Santa Marta, en especial el mandatario Carlos Pinedo Cuello, se rechazó y se condenó el crimen del funcionario.

Así mismo, la administración anunció una recompensa de hasta $40 millones para identificar a los responsables.

Luis Núñez se desempeñaba como asistente del alcalde menor de la Localidad 3, Luis Alberto Vanegas Cotes.

Hasta el momento se desconocen móviles de este hecho de sangre. Aunque se investiga si podría tener relación a actividades comerciales que realizaba la víctima, además de sus funciones como empleado de la Alcaldía de Santa Marta.