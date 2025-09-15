En un trabajo conjunto entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Codazzi, se dio inicio a la construcción del Multicampus Universitario, para esta población y municipios vecinos.

Según los entes territoriales, la inversión será de $17.800 millones, de los cuales la administración departamental aportará $8.000 millones, y la Alcaldía $9.800 millones. Este megaproyecto promete beneficiar a más de 51.000 habitantes y contará con instalaciones de primer nivel.

Entre los trabajos a realizar están 11 11 aulas tradicionales, 2 aulas TIC de última tecnología. Biblioteca. Cafetería y zonas de bienestar. Amplias zonas verdes. Espacios administrativos

El nuevo Multicampus será sede de programas de instituciones como la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Distrital de Colombia, el Sena y el ISER de Pamplona, lo que asegura una oferta académica amplia, técnica, tecnológica y profesional, con visión de futuro.

Además, la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán Dávila, propuso conformar una mesa técnica para gestionar la llegada de especializaciones y maestrías.

Los mandatarios aseguraron que con esta obra y una vez entre en funcionamiento los jóvenes podrán tener un acceso directo a la educación superior, superando las barreras hoy existentes que solo permiten que el 30 % de los bachilleres puedan ingresar a la formación universitaria.

