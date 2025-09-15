En hechos que aún no están claros perdió la vida Nurys Olmos, de 46 años, al parecer, por una bala pérdida cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Altos de Pimienta, de Valledupar. En estos hechos registrados la noche del domingo, tres personas más resultaron heridas.

Lea más: Liberan al ganadero ‘Beto Osorio’, que había sido secuestrado en el Cesar

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, las víctimas se encontraban a las afueras de una terraza, donde departían desde las horas de la tarde. De manera repentina llegaron tres sujetos en dos motocicletas, y dispararon de manera indiscriminada.

Además de Nurys Olmos, también resultó herido José Henao, compañero sentimental de esta mujer, además de la hija de ambos, una menor de 14 años. Estos últimos se encuentran en condiciones estables de salud, ya que los disparos no revistieron gravedad.

También resultó herido Ronaldo Peña, vecino de los antes mencionados, quien se encontraba igualmente departiendo. Todos los lesionados se encuentran en diferentes centros asistenciales.

Sin embargo, Andrés Felipe Arias, hijo de la occisa, indicó que los disparos fueron en una vivienda vecina y que ningunos estaban involucrados en los hechos, menos su madre ya que estaba dentro de la vivienda preparando los alimentos para cenar.

Ver más: Hombre muere en accidente de tránsito en Valledupar, Cesar

“Pedimos que se aclaren los hechos no sabemos en sí qué pasó, yo no estaba en ese momento en la casa y los vecinos son los que dicen que fueron tres sujetos en motocicleta. Mi madre era ama de casa, dedicada al hogar”, sostuvo Arias.

Fuentes policiales indicaron que José Henao registraba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de hurto y lesiones personales.