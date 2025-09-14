Un hombre perdió la vida al protagonizar un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Díaz Gutiérrez, de 40 años de edad, quien era natural de Chiriguaná, Cesar.
El siniestro vial se registró la madrugada de este domingo, sobre la avenida Pastrana, a la altura de la carrera 16 con calle 28, jurisdicción del barrio 12 de octubre.
Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta de color negro, cuando por motivos que se desconocen perdió el control de la misma y chocó contra el andén peatonal. El fuerte impacto le causó la muerte instantáneamente.
Transeúntes que pasaban por el lugar se percataron del cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades.
Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Tránsito, se encargó de la inspección judicial y traslado del cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del departamento del Cesar.