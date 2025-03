Un juez de conocimiento de Sahagún, Córdoba, condenó recientemente a 34 años de prisión a Sadith Martínez Bustamante, una joven que había sido detenida en mayo de 2023 por el cruel asesinato de su amiga Luz Neida Betín Baldovino, en medio de un macabro plan para robarse un bebé de ocho meses de gestación que la víctima llevaba en su vientre.

Leer más: Autoridades reportan reducción de delitos en Barranquilla y su área metropolitana

Según lo conocido por este medio, el juez dio aval a la sustentación de la Fiscalía que señaló a Martínez de planear toda una historia que empezó cuando ella simuló un embarazo al mismo tiempo que el de su amiga Luz Neida. A partir de ahí, ella puso andar una serie de eventos que terminaron el miércoles 17 de mayo de 2023, cuando la hoy condenada llegó hasta un centro médico con una bebé recién nacida envuelta en sábanas y, ante la falta de señales de parto y de incongruencias en su versión, desde el centro asistencial de Sahagún se alertaron a las autoridades.

Minutos antes a ese evento, según lo descrito por el ente investigador, la propia Martínez Bustamante le practicó una cesárea artesanal a su amiga, sacó su bebé y luego puso fin a su vida degollándola.

La pena sobre la mujer estuvo sustentada en los delitos de homicidio y secuestro, pues la investigación determinó que Martínez se llevó a Betín a una zona enmontada, le dio un sedante y luego llevó a cabo su plan criminal.

Le puede interesar: Fuego en El Campito: un joven muerto y otros dos gravemente heridos

El caso

Luz Neida Betín Valdovino, de 22 años, fue hallada muerta en una finca del corregimiento Los Amarillos, a escasos 20 minutos del municipio de Sahagún. El cuerpo fue encontrado en un potrero por campesinos. Ella estaba degollada y en su vientre tenía dos profundas heridas, una horizontal y otra vertical. Las vísceras estaban a un lado del cuerpo. Un vestidito azul de maternidad estaba todo rasgado. No se encontraron rastros de la bebé.

Cortesía

Entretanto, a pocos metros de ese lugar, había llegado pidiendo ayuda Sadith Martínez Bustamante, indicándoles a los moradores de una vivienda que ella estaba “embarazada” y había tenido “trabajo de parto por el camino” y que le ayudaran a “limpiar a su hija”.

Las personas, de manera atenta, procedieron a ofrecerle ayuda a la ‘recién parida’. Sin embargo, un lugareño no creyó en la versión de la desconocida y con su teléfono celular grabó un video de la mujer con la niña en brazos.

Lea además: Autoridades reportan reducción de delitos en Barranquilla y su área metropolitana

Tras llamadas telefónicas, una ambulancia llegó a la zona y la mujer fue conducida al Camus San Rafael, de Sahagún. Allá los galenos la revisaron y se dieron cuenta de que esta persona nunca tuvo trabajo de parto. La bebé sí estaba en buenas condiciones de salud.

Hallan el cadáver

Hacia las 3:00 de la tarde del mismo miércoles 17 de mayo, desconfiando de aquella mujer que apareció de la nada, trabajadores de la finca en la zona de Los Amarillos fueron a mirar en los alrededores del potrero para verificar dónde se había dado el parto y se encontraron de frente con algo espantoso: debajo de una mata de palma estaba Luz Neida.

De una vez ataron cabos, aquella mujer muerta era la misma que andaba con la otra joven (Sadith), en horas de la mañana, recorriendo el caserío.

No olvide leer: Barranquillero muerto en Cauca: “el sargento Paredes tenía más de 16 años de servicio”

Habla el papá de la bebé

Luz Neida y Sadith fueron amigas de siempre, jugaron juntas de niñas, anduvieron por los caminos polvoreros de las veredas La Padilla y La Esmeralda, en el corregimiento de Morrocoy, de Sahagún. Pero ahora, ya adultas, tenían algo más de conexión, pues Sadith había quedado “embarazada” de un primo de Luz.

Eso lo reveló Jesús Navarro, pareja de Luz Neida.

Hoy este joven no sale del asombro y consternación por lo sucedido. No es para menos, el mismo día que conoció a su hija le arrebataron la vida a su esposa, con la que convivió un año y medio en la vereda La Esmeralda.

Jesús, en diálogo con este medio, relató que el día antes de la tragedia su esposa viajó hasta Sahagún y se quedó donde unos familiares para asistir a controles por el embarazo, teniendo en cuenta que ella estaba en el octavo mes.

Recordó que ese día llamó a Luz y ella le dijo que estaba en el parque en mención con su amiga Sadith.

“Ella me dice que está en el parque con Sadith, la mujer de su primo, yo le digo que voy para Sahagún, que me salió un viaje para allá en el carro expreso. Ella me comenta que le avise cuando vaya a salir y ahí se cortó la llamada, luego salía desvío de llamada, eso fue lo último que alcanzó a decirme”, narró Jesús.

Luego, según el joven, le llegaron unos mensajes por WhatsApp, pero que no estaban completos: “Ya ahora estoy con otra amiga”. Otro decía: “Ahora voy para donde mi hermana”.

Lea aquí: Atentado contra joven en Rebolo se habría perpetrado por una pelea entre pandillas

“Por la forma de escribir de Luz, noté que algo pasaba”, afirmó.

“Llamé entonces a la pareja de Sadith, pero se iba a buzón. Mi cuñada llamó a Sadith y tampoco contestaba. Fui al hospital, a la clínica y a la Policía para que me ayudaran. Al rato me llamó una mujer y me dijo que habían encontrado a un cuerpo en Los Amarillos”, relató Jesús.

En ese momento recordó que Sadith le escribía mucho a su mujer sobre el embarazo porque ella también publicaba en redes sociales que estaba embarazada de una niña. Y es que en la red social Facebook Sadith publicó el 13 de mayo de 2023, a las 9:30 de la mañana, una foto en estado de un aparente embarazo avanzado, mientras quien sería su pareja le daba un beso en el vientre, el pie de foto de la imagen de decía: “Gracias, Dios, por tus bendiciones, ya falta poco, hija, para que estés en los brazos de mamá, voy a ser la mamá más feliz”.