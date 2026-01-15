La liberación de Luis “Balo” Farías, médico veterinario tachirense de 72 años y considerado preso político en Venezuela, se convirtió en un momento profundamente emotivo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras meses de detención, Farías fue finalmente excarcelado y recibió una bienvenida que conmovió a miles en todas las plataformar, pues el reencuentro con su perro, que no pudo contener la alegría al verlo regresar a casa se le abalanzó encima al verlo.

El video del momento muestra al adulto mayor descendiendo del sitio donde estar recluido mientras su familia y mascota salta, ladra y se aferra a él, con una emoción desbordante.

This is the moment when Luis Farías, a 72-year-old man and political prisoner of the Chavista dictatorship, is released.



His dog literally goes crazy, jumping all over him, and his family can’t hold back their emotions either.



This is just one case among the thousands of…

¿Quién es Luis “Balo” Farías?

Luis Farías, cofundador del partido político Merideños Independientes y excandidato presidencial en las primarias de la oposición, fue detenido en su residencia en San Cristóbal por presuntos agentes del Sebin. Según denuncias de dirigentes políticos, su aprehensión se realizó sin orden judicial y bajo acusaciones fabricadas como muchos otros presos políticos.

X @rommelrrz Luis 'Balo' Farías fue excarcelado este miércoles en Táchira, Venezuela

Asimismo, el que alertó de su detención fue el dirigente César Pérez Vivas e informó que en su momento Farías fue presentado ante el Tribunal 7 de Control en San Cristóbal, a la orden del fiscal Richard Cobi, luego de que presuntamente le “sembraran panfletos” para justificar su detención.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que, debido a su edad y condición de salud, Farías no debía permanecer privado de libertad.

Debe ser liberado de inmediato el Dr. Luis Balo Farias, un ciudadano de 72 años que bajo ninguna circunstancia puede estar en prisión. #queseantodos pic.twitter.com/FBfB7T2NOT — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 8, 2026

Tras días de incertidumbre, finalmente fue emitida su boleta de excarcelación y, aunque su familia denunció retrasos injustificados, el médico veterinario recuperó su libertad.

Todavía varias familias de los presos políticos esperan su libertad, pues según cifras del Foro Penal hay más de 900.