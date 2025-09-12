En una serie de videos que se han vuelto virales en la plataforma TikTok, dos turistas estadounidenses documentaron su viaje involuntario a África después de una confusión con su vuelo en Europa.

Las protagonistas de esta historia, identificadas como Brittney Dzialo y su amiga Hannah, perdieron su vuelo de Roma, Italia, a Niza, Francia.

Según el relato de Dzialo, cuando se acercaron al mostrador de la aerolínea para reprogramar su vuelo, una aparente confusión con un agente de reservas las llevó a tomar un avión con destino a Túnez. El malentendido, que las turistas atribuyen a la pronunciación de “Niza”, que suena similar a “neese”, resultó en que la aerolínea les emitiera pasajes a la capital tunecina.

Las dos jóvenes se percataron del error en pleno vuelo. Durante una conversación con otros pasajeros, descubrieron que se dirigían a África, un detalle que se confirmó al ver las fundas de los reposacabezas con el nombre de “Túnez”. Al darse cuenta de su equivocación, intentaron descender del avión, pero ya era demasiado tarde, ya que su equipaje había sido cargado en la bodega.

Una azafata les informó que la única opción era viajar a Túnez y, desde allí, tomar otro vuelo de regreso a la Riviera Francesa. Ya en territorio africano, las amigas se enfrentaron a la barrera del idioma, lo que complicó sus esfuerzos por organizar el viaje de regreso. Dzialo relató que tuvieron que pagar por nuevos boletos y que el trato de los supervisores de la aerolínea fue hostil.

La situación se resolvió cuando, asesoradas por amigas, las turistas citaron una regulación de la Unión Europea, lo que hizo que el personal las tomara “un poco más en serio” para conseguir un vuelo lo antes posible.

La travesía culminó con las jóvenes corriendo hacia la puerta de embarque, logrando subir al avión justo a tiempo, un momento que, según The Independent, requirió que el capitán detuviera la aeronave para permitirles el acceso.