Momentos de terror vivió Alejandra Martínez, reconocida por haber ganado el reality ‘El Desafío’ en 2023, tras ser interceptada por tres sujetos armados que le robaron su camioneta de alta gama en el sector de ‘Nueva primavera’, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

El vehículo, avaluado en más de 380 millones de pesos, terminó estrellado contra un árbol minutos después del hurto. Los hechos ocurrieron en la noche del martes 3 de junio, cuando Martínez se dirigía a casa de su madre para recoger a sus mascotas.

Según relató al medio CityTv, esa noche había salido más tarde de lo habitual tras una jornada de entrenamiento, lo que considera fue clave para que los delincuentes la siguieran.

Instagram alejamartinez_s Alejandra Martínez, ganadora del 'Desafío' 2023.

“Lastimosamente, entrené muy tarde; normalmente no entreno a esa hora. Tuve unas citas médicas, entrené, salí tipo 9:15 p. m., llegué a la casa de mi mamá, que es muy cerca, a recoger a mis animales, ella a veces me los cuida y, en el momento que me baje ya me cogieron, eso me da a entender que me estaban persiguiendo”, relató la deportista.

Los asaltantes la intimidaron con armas de fuego, no solo a ella, sino también a su madre y a su hermano. Le arrebataron las llaves del vehículo y huyeron con dirección desconocida.

X @RevistaPODERcol La camioneta de Alejandra Martínez

La escena quedó registrada en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo los tres hombres se acercan a Martínez, la intimidan, y luego huyen en la camioneta. Segundos después, un taxista que presenció los hechos decidió intervenir, pues se subió a su vehículo y comenzó a perseguir a los delincuentes.

Gracias a esta rápida acción y a la activación del plan candado por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el vehículo fue localizado en el barrio Santa Rita. Durante la fuga, los ladrones perdieron el control del automóvil, se estrellaron violentamente contra un árbol y huyeron del lugar.

X @RevistaPODERcol La camioneta de Alejandra Martínez que fue robada

Algunos testigos aseguraron que los sujetos se lanzaron a un caño cercano para evitar ser capturados. Aunque el hecho no dejó personas heridas, la camioneta sufrió serios daños en su parte delantera, como se evidencia en imágenes del lugar.

El fuerte choque también afectó el árbol contra el que impactó el vehículo, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Las autoridades continúan investigando el caso y analizan los registros de video como evidencia clave para identificar a los responsables.