Luego de diez días de haberse efectuado los comicios legislativos y terminado los escrutinios en algunas zonas del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró la elección en cinco departamentos del Caribe. En tal sentido, los electos representantes a la cámara por Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira ya tienen en su poder las credenciales que los acreditan como congresistas para el período 2026-2030.

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La más reciente de las entregas de credenciales se produjo la mañana de ayer en La Guajira. En el Centro Cultural los delegados del CNE se las entregaron a Juan Loreto Gómez Soto, del Partido Conservador y quien resultó electo con 66.710 votos, y a Jorge Armando ‘Nenón’ Figueroa Angarita, del Partido de la U, que obtuvo 66.324 votos.

En Sucre las credenciales las entregaron el domingo en uno de los nuevos auditorios del Hotel Panorama, en Sincelejo. Por la congresista Milene Jarava Díaz, que tendrá su tercer período legislativo, la recibió su hermano Jorge, que es el secretario general del Partido de la U, que la avala a ella.

Milene se eligió congresista para este período con 91.161 votos, la más alta en esta contienda. Le siguió Pedro Paternina, del Partido Liberal, con 89.515 votos, y Alejadro De la Ossa, de La Fuerza, con 80.456.

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En Bolívar eligieron a María Camila Salas, del Partido Conservador, con 142.094 sufragios; Amaury Julio Pérez, del Pacto Histórico, cuya lista cerrada logró 174.629 votos; José Ardila, de la alianza Centro Democrático – MIRA, tuvo 63.189 votos; Yolanda Wong Baldiris, del Partido Liberal, con 44.491 sufragios; Juliana Aray y Andrés Guillermo Montes Celedón, ambos del Partido Conservador y quienes se reeligieron.

En el Cesar, donde hubo muchas reclamaciones durante los escrutinios, el CNE declaró electos a Alfredo Ape Cuello, Carlos Gumer De la Peña, Alexandra Pineda y Mello Castro.De ellos solo asistieron al auditorio de la Institución Educativa CASD Simón Bolívar a recibir las credenciales Mello Castro, del Partido Liberal, y Carlos Gumer De la Peña, de la U; mientras que Alexandra Pineda, del Pacto Histórico, envió a su hija en representación.

El representante con mayor votación fue Ape Cuello, con 94.666 sufragios, seguido de Carlos Gumer De la Peña, con 71.045; el Pacto Histórico con 91.377 y Mello Castro con 58.171 votos.

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En el Magdalena ya recibieron sus credenciales los congresistas Kelyn Johana González Duarte, del Partido Liberal; Chadán Francisco Rosado Taylor, Centro Democrático; José Felipe Hernández Polo, Pacto Histórico; Elizabeth Sabina Molina Campo, de la Coalición Demócrata Amplia por la Paz; y Franklin del Cristo Lozano De la Ossa, Conservador.