La consulta de la izquierda Frente por la Vida ha sido una de las más cuestionadas en el país. Toda vez que el candidato Iván Cepeda, quien tenía previsto participar en ella junto con Roy Barreras y otros aspirantes, fue inhabilitado por el CNE para medirse en las urnas el próximo 8 de marzo, mientras que el órgano electoral le lanzó un salvavidas a Daniel Quintero, pues la Registraduría había determinado que el ex alcalde de Medellín no podía seguir en la contienda electoral por haber participado en la consulta de octubre pasado.

Sin embargo, caso contrario de Cepeda, Quintero Calle se bajó del bus de la consulta del Pacto Histórico, por lo que el CNE decidió permitirle participar en este mecanismo.

Luego de este vaivén, la consulta Frente por la Vida se inscribió con los siguientes candidatos:

Roy Barreras

ROCHI/Presidencia de la República

Roy Barreras es un político colombiano con amplia experiencia legislativa y diplomática.

Fue senador de la República y presidente del Senado, y ha sido una figura relevante en varios procesos políticos, incluyendo el proceso de paz con las FARC.Su propuesta para 2026 mezcla elementos de justicia social, fortalecimiento institucional y propuestas de modernización del Estado, con un enfoque en cohesión social y reformas estructurales. Es visto como uno de los líderes más conocidos dentro de la consulta.

Héctor Elías Pineda

Héctor Elías Pineda es un político colombiano con trayectoria en movimientos sociales y participación comunitaria. Ha hecho énfasis en políticas de justicia social, equidad económica y fortalecimiento del papel del Estado en la garantía de derechos. Pineda se ha presentado como una opción que busca combinar propuestas progresistas con un enfoque de desarrollo sustentable para regiones históricamente rezagadas en Colombia.

Martha Bernal

Martha Viviana Bernal es una abogada y política que ha participado activamente en la vida pública colombiana. Ha hecho énfasis en la defensa de derechos humanos, justicia, inclusión y representatividad política de sectores tradicionalmente excluidos. Bernal plantea reformas orientadas a fortalecer la participación democrática y garantizar la protección de derechos fundamentales.

Daniel Quintero

Daniel Quintero Calle es un ingeniero de sistemas, empresario y político colombiano, conocido por haber sido alcalde de Medellín.

En la consulta “Frente por la Vida”, Quintero ha planteado una agenda que combina desarrollo tecnológico, oportunidades económicas amplias y transformación del aparato estatal para hacerlo más eficiente y equitativo.

Édison Lucio Torres Moreno

Édison Lucio Torres es un líder con experiencia en espacios de participación ciudadana y organizaciones sociales. Su propuesta política se enfoca en la transformación de estructuras económicas que, según él, han profundizado desigualdades en el país. Defiende mayores intervenciones del Estado en sectores estratégicos y la ampliación de derechos laborales y comunitarios.