Luego de que el Consejo Nacional Electoral avalara la inscripción de Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, el ex alcalde de Medellín confirmó que se mantendrá en el Frente por la Vida y se someterá a las urnas el próximo 8 de marzo.

Procurador conforma Grupo Élite de Reacción Inmediata para vigilancia de indebida participación en política

En diálogo con Noticias Caracol, Quintero Calle aseguró que no debe realizar ningún proceso ante la Registraduría porque él quedará automáticamente inscrito, ya que este proceso lo realizó hace algunos días.

“Yo estaba inscrito, me inscribí tanto con Camilo Romero, con Iván Cepeda, con Roy Barreras, nos inscribimos la semana pasada y ahí la Registraduría fue que me tumbó otra vez. El Consejo Nacional Electoral le ordenó a la Registraduría inscribirme. Es decir, yo quedo inscrito automáticamente, la pregunta del millón es si me voy a mantener o si me voy a retirar. y la respuesta tiene que ser muy clara: yo voy a estar en la consulta del Frente por la Vida”, señaló al mencionado medio de comunicación.

Sostuvo que sus argumentos se centran en que participará en la consulta por “coherencia” y añadió que precisamente renunció a la consulta de octubre del Pacto Histórico para poder participar en esta del próximo 8 de marzo: “Esta es la importante, esta es la consulta que va a elegir el próximo presidente de Colombia”, señaló.

Sobre la consulta del Pacto Histórico y sus motivos para retirarse de la misma, Quintero Calle sostuvo que esta se convirtió en un “Frankenstein”.

“Yo estaba en la consulta del Pacto Histórico en octubre del año pasado. Cuando yo veo que esa consulta se convierte en un Frankenstein, que era una trampa, yo no solo renuncio, sino que le digo a mis compañeros que había que renunciar”, señaló.

Finalmente insistió en que el CNE, con su decisión de permitirle participar en la consulta, se hace “justicia” luego de una “batalla” que atravesó contra la Registraduría, pues en siete ocasiones le impidieron continuar en la contienda electoral.

Iván Cepeda propone eliminar el CNE

Caso contrario al de Daniel Quintero, el CNE determinó que Iván Cepeda no puede participar de la consulta de la izquierda y deberá ir solo a primera vuelta, argumentando que de participar en el ‘Frente por la vida’, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, lo que está prohibido, porque ya estuvo en la de octubre pasado.

“Está claro que, sin importar la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas, no podrá participar en una consulta similar en el mismo proceso electoral”, manifestó el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, criticado por su supuesta cercanía con el candidato Abelardo de la Espriella, en la sesión en la que se decidió votar contra la participación de Cepeda.

Ante esto, durante una intervención pública, Cepeda cuestionó la legitimidad y el rol del CNE dentro del sistema democrático colombiano, al que señaló de afectar de manera directa los derechos políticos.

“Un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos”, afirmó.