La exsenadora Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y directora del partido Verde Oxígeno, instó a Juan Carlos Pinzón a unirse a la Gran Consulta por Colombia, la coalición de centro-derecha que busca hacerle frente al petrismo en 2026.

Lea: Candidatos de la Gran Consulta dan la bienvenida a Paloma Valencia

La alianza, en la actualidad, está conformada por Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia, que se quedó con el aval del Centro Democrático.

“Navidad con buenas noticias de unión. Acierta Paloma Valencia al unirse a la gran consulta del centro. Todos líderes de lujo fuera de las componendas tradicionales. Oxígeno hace votos para que esa gran unión se complete con Juan Carlos Pinzon. Feliz Navidad a todos”, manifestó la precandidata presidencial.

Lea: Senadora María Fernanda Cabal radica acción de inconstitucionalidad contra decreto de emergencia económica de Petro

🎄Navidad con buenas noticias de unión ❤️Acierta Paloma Valencia al unirse a la gran consulta del centro. Todos líderes de lujo fuera de las componendas tradicionales. Oxígeno hace votos para que esa gran unión se complete con Juan Carlos Pinzon. Feliz Navidad a todos 🎄❤️🎄 — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) December 23, 2025

Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro.