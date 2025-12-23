La exsenadora Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y directora del partido Verde Oxígeno, instó a Juan Carlos Pinzón a unirse a la Gran Consulta por Colombia, la coalición de centro-derecha que busca hacerle frente al petrismo en 2026.
La alianza, en la actualidad, está conformada por Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia, que se quedó con el aval del Centro Democrático.
“Navidad con buenas noticias de unión. Acierta Paloma Valencia al unirse a la gran consulta del centro. Todos líderes de lujo fuera de las componendas tradicionales. Oxígeno hace votos para que esa gran unión se complete con Juan Carlos Pinzon. Feliz Navidad a todos”, manifestó la precandidata presidencial.
Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro.