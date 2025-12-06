Edwin Javier Brito García, conocido en redes sociales como ‘Pechy Players’, forma parte de la lista cerrada al Senado que presentó el Partido Conservador para las elecciones legislativas 2026.

Se trata de otro de los creadores digitales que da el salto a la política para las próximas elecciones.

Brito García, oriundo de La Jagua de Ibirico, es zootecnista y se hizo conocido en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok por sus videos de humor, la mayoría de la vida cotidiana en la costa Caribe.

En sus videos, combina groserías y frases populares costeñas, con un doble sentido en la mayoría de sus publicaciones. También suele compartir contenido sobre ganadería y opina sobre los partidos de Junior de Barranquilla.

‘Pechy Players’ apareció en la lista al Senado del Partido Conservador, como el número 90. Dicha lista es liderada por el ex presidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.

Importante:

“La lista del Partido Conservador que hoy inscribimos es una lista que representa a Colombia y lo hace porque en ella hay líderes de todas las regiones y departamentos, personas comprometidas con sus realidades de sus territorios que quiere ver un país grande”, declaró al respecto la presidenta de la colectividad azul, la senadora Nadia Blel Scaff.

Edwin Javier Brito García ha declarado en varias oportunidades que cuenta con más de 18 años de experiencia en el tema agropecuario, y ahora, con su inscripción, claramente piensa aplicarla en la política.