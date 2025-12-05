El Partido Conservador inscribió este viernes en la Registraduría Especial de Cartagena y Delegación Departamental de Bolívar su lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.

Esto luego de que el Directorio Nacional aprobara por unanimidad la lista encabezada por el ex presidente del Directorio y ex candidato presidencial David Barguil Assis.

Al respecto, la presidenta de la colectividad azul, la senadora Nadia Blel Scaff, señaló que “la lista del Partido Conservador que hoy inscribimos es una lista que representa a Colombia y lo hace porque en ella hay líderes de todas las regiones y departamentos, personas comprometidas con sus realidades de sus territorios que quiere ver un país grande”.

Frente a la decisión de inscribir la lista desde Cartagena, la directiva conservadora explicó que esta “reafirma el compromiso del Partido Conservador con los territorios, de escucharlos y hacer que en estas elecciones su voz sea escuchada para recuperar el orden, la seguridad y el bienestar para sus familias”.

En la lista, además de Barguil y Blel, figuran un centenar de reconocidos líderes políticos como el representante Armando Zabaraín, Miguel Barreto, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Hernán Andrade, Juan Carlos Wills, Juan Diego Gómez, Soledad Tamayo y Germán Blanco, entre otros.

