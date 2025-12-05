Más detalles se conocen de la llamada que sostuvieron Nicolás Maduro y Donald Trump en busca de una salida negociada del dictador del poder en Venezuela. Aunque el estadounidense no se ha referido mucho al respecto, su par venezolano calificó el encuentro telefónico de “cordial” y la prensa internacional ha sido la encargada de develar lo que allí se habló por algo más de 15 minutos.

Primero se supo de una serie de condiciones que habría puesto el chavista para garantizar su renuncia y posterior huida del país suramericano. Ahora, de acuerdo a The Telegraph, trascendió que Maduro puso sobre la mesa dos peticiones, de las cuales una de ellas fue rechazada por Trump, lo que habría derivado en el fracaso de la negociación.

Según el medio británico, el presidente venezolano pidió conservar 200 millones de dólares, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses. Y como segunda petición sugirió una amnistía para unos 100 funcionarios del régimen, señalados por Estados Unidos de tráfico de droga, corrupción o abuso a los derechos humanos.

Fue esta última solicitud la que fue cuestionada por el gobierno estadounidense porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, calificada recientemente por la Casa Blanca como una organización terrorista y en la que participaría los más altos mandos militares y el mismo Ejecutivo venezolano.

La preocupación de Maduro, detalla The Telegraph, es que sin esa amnistía sus colaboradores pueden llegar a ser objeto de ataques dentro de su país. Para él no porque buscaría otro país como refugio, más exactamente Cuba como propuso.

De acuerdo con la agencia Reuters, esta amnistía debía incluir la eliminación de todas las sanciones por parte de Estados Unidos, además del fin del caso en contra de Maduro que se adelanta en la Corte Penal Internacional (CPI).

Otras condiciones de Maduro para salir del poder

De acuerdo a Reuters, se conocieron una serie de condiciones que habría puesto sobre la mesa Nicolás Maduro para poder dejar el poder en Venezuela.

En la llamada, que duró unos 15 minutos, Maduro habría asegurado estar dispuesto a dejar el poder, siempre y cuando él y su familia tuvieran “una amnistía legal completa”.

Otro de los detalles que se conocieron es que Maduro pidió que Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, liderara un gobierno de transición antes de unas elecciones.

A todo esto, según lo publicado por la agencia internacional, Trump no dio el aval. Rechazó la mayoría de las peticiones de Maduro e incluso le habría dado una semana para salir de Venezuela “en compañía de sus familiares y al destino de su elección”.

Este plazo del que habla el artículo de Reuters se habría vencido el pasado viernes 28 de noviembre y por eso fue que Trump declaró el espacio aéreo de Venezuela cerrado.

Por ahora, lo que comenta la agencia, es que Maduro habría pedido otra llamada con Trump. Este lunes, el canal CNN aseguró que el presidente estadounidense se habría reunido con sus asesores en la noche para decidir el paso a seguir en el tema.